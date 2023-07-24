Bild: на острове Корфу в Греции объявили эвакуацию населения из-за масштабных лесных пожаров

16:52 2023-07-24

24 июля немецкая газета-таблоид Bild сообщила, что на греческом острове Корфу власти объявили эвакуацию местных жителей и туристов из-за масштабных лесных пожаров.

По данным Bild, очаг пожара располагается в горах в центральной части греческого острова.

Отмечается, что пламя быстро продвигается в направлении побережья, где находятся основные туристические центры Корфу.