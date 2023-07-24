По данным Bild, очаг пожара располагается в горах в центральной части греческого острова.
Отмечается, что пламя быстро продвигается в направлении побережья, где находятся основные туристические центры Корфу.
По данным Bild, очаг пожара располагается в горах в центральной части греческого острова.
Отмечается, что пламя быстро продвигается в направлении побережья, где находятся основные туристические центры Корфу.
admin
В эфире YouTube-канала Stephen Gardner экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда могут тайно договариваться о создании единого государства между Польшей и Украиной.