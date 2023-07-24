ГПК: польские службы за прошлую неделю вывезли семерых беженцев на границу с Беларусью

В ГПК уточнили, что за прошлую неделю камерами видеонаблюдения зафиксировано три факта доставки беженцев польскими силовиками к заграждению, установленному на границе с Беларусью, после чего заставили иностранцев проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных.

В общей сложности за указанный промежуток времени польские службы вывезли семерых беженцев на границу.

Отмечается, что противоречащие международному праву действия Пограничной стражи Польши не осуждаются Европейским союзом и демонстрируют истинное отношение так называемого цивилизованного мира к правам беженцев.