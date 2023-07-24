Лукашенко наделил государство исключительным правом инкассации денег

Вечером 24 июля Александр Лукашенко подписал президентский указ №225, который вносит поправки сразу в несколько законодательных актов, который наделяет белорусское государство особым правом на перевозку и инкассацию денег и ценных средств. Согласно тексту указу Лукашенко, заниматься инкассацией от имени белорусского государства теперь будет открытое акционерное сообщество "Белинкасгрупп".

Кроме того, указ президента регламентирует создание в Беларуси новой логистической системы, определяющий порядок инкассации и перевозки денег.