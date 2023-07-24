Блащак: Польша создаст сапёрный батальон для борьбы с ЧВК «Вагнер»

24 июля польский министр обороны Мариуш Блащак публично заявил, что в Польше создаётся новый сапёрный батальон, деятельность которого будет сконцентрирована на выполнении операций в Сувалкском коридоре. По словам Блащака, Минобороны Польши приняло решение о создании нового спецподразделения из-за недавних высказываний Александра Лукашенко.

Накануне Лукашенко провёл рабочую встречу с Владимиром Путиным, рассказав ему, что бойцы ЧВК "Вагнер" просятся в Польшу "на экскурсию", желая посетить Варшаву и Жешув. Известно, что Жешув доставляются западные военные грузы, которые позднее передают армии Украины.