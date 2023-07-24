Do Rzeczy: Зеленский начал раздражать Запад критикой в свой адрес

23:50 2023-07-24

Издание Do Rzeczy сообщает, что западные лидеры начали менять своё отношение к украинскому конфликту.

Колумнист издания Do Rzeczy Павел Лисицкий считает, что саммит Североатлантического альянса в Литве продемонстрировал рост раздражительности лидеров западных стран в адрес Владимира Зеленского. По мнению Лисицкого, Зеленский ведёт себя иррационально, критикуя Запад за недостаточное оказание помощи ВСУ.

При этом аналитик Do Rzeczy выразил уверенность в том, что отношение блока НАТО к персоне украинского президента стремительно меняется отнюдь не в лучшую сторону, ввиду чего ВСУ может полностью лишиться западной поддержки.