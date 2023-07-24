В Минской области за сутки в ДТП погибли двое детей

В СК уточнили, что в Несвижском районе днём 65-летний дедушка с внуками возвращался домой на мини-тракторе. Отмечается, что дети находились в прицепе.

Подъезжая к деревне, внучка мужчины закричала. Обернувшись, 65-летний мужчина заметил, что его внук лежит на дороге.

Несовершеннолетний скончался от полученных в результате ДТП травм.

Кроме того, из-за нарушения перевозки детей вблизи деревни Старый Пруд в Червенском районе вечером погибла 4-летняя девочка.

34-летний водитель грузовика Iveco, в кабине которого ехали дочери мужчины, 4 и 13 лет, не справился с управлением и столкнулся с разделительным ограждением.

Младшую от удара выбросило через боковое стекло, она попала под колеса большегруза и скончалась на месте ДТП.