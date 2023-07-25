Глава МВД Беларуси Кубраков провел встречу с представителями ЧВК «Вагнер»

В рамках встречи поднимались вопросы сотрудничества с частной военной компанией и возможность ее обучения под руководством белорусских военных инструкторов.

Также на мероприятии обсудили план дальнейших действий, участники поделились своим мнением по поводу применения разных видов боевого оснащения. Встреча проходила в присутствии руководителей и представителей ведомственных спецструктур.

Кубраков подчеркнул, что ситуация у белорусских границ сложилась напряженная, поэтому нужно проявлять повышенную готовность, чтобы при необходимости дать адекватный ответ на потенциальный вызов и возможные провокации.

Иван Кубраков заявил о важности боевого опыта «Вагнера», который очень ценится белорусскими военными. Уже сейчас его осваивают и перенимают бойцы, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок на родной земле.