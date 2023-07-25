Согласно указу Лукашенко, исключительным правом на инкассацию и перевозку наличных теперь обладает государство

04:52 2023-07-25

Глава Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля новый указ №225. Документ вносит коррективы по улучшению инкассаторской деятельности. Информацию передала пресс-служба президента.

Указ вносит изменения в ряд законодательных документов, изданных в прошлые года. Исходя из текста указа, инкассация наличных денег и их перевозка, а также перевозка иных ценностей становятся видами деятельности, осуществлять которые имеет право только государство.

Вопросы с реализацией этого исключительного права будут регламентироваться ОАО «Белинкасгрупп». Формируется централизованная система логистики для перевозки ценностей при выполнении кассово-инкассаторских услуг, обозначаются полномочия Национального банка по установлению порядка организации и проведения этого вида деятельности.