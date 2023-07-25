Глава Минобороны Украины Резников подтвердил, что наступление идет по плану но медленнее, чем надо

04:52 2023-07-25

Алексей Резников, министр обороны Украины, сообщил в беседе с CNN, что наступательная операция развивается по намеченному плану, хоть и замедленными темпами.

Резников отметил, что отставание наступления от графика его мало волнует, потому что все действия совершаются четко в рамках выбранного плана. Также военный чиновник подчеркнул, что не каждое контрнаступление должно быть стремительным.

Главной проблемой, которая мешает украинцам быстро продвигаться вперед, является нехватка оружия, а именно — боеприпасов и артиллерии. Еще одно существенное препятствие — заминированные российскими военными поля.

Ранее Владимир Путин назвал украинское контрнаступление полностью провальным.
По словам Зеленского, отсутствие успехов в наступлении вызвано нехваткой вооружения, недостаточной подготовкой бойцов, минными полями.