Глава Минобороны Украины Резников подтвердил, что наступление идет по плану но медленнее, чем надо

Резников отметил, что отставание наступления от графика его мало волнует, потому что все действия совершаются четко в рамках выбранного плана. Также военный чиновник подчеркнул, что не каждое контрнаступление должно быть стремительным.

Главной проблемой, которая мешает украинцам быстро продвигаться вперед, является нехватка оружия, а именно — боеприпасов и артиллерии. Еще одно существенное препятствие — заминированные российскими военными поля.

Ранее Владимир Путин назвал украинское контрнаступление полностью провальным.

По словам Зеленского, отсутствие успехов в наступлении вызвано нехваткой вооружения, недостаточной подготовкой бойцов, минными полями.