Министр МВД Беларуси Кубраков встретился с командирами ЧВК Вагнер

Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК Вагнера. Встреча проходила на учебном полигоне МВД.

Глава МВД отметил важность подготовки к отражению различных угроз в непростое время. Также он добавил, что опыт вагнеровцев существенно поможет белорусским силовикам в подготовке.

«Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения», — сообщили в МВД.

Кубраков отметил, что защита своей земли — это главный приоритет каждого, кто носит погоны.