От «экскурсии» солдат ЧВК «Вагнер» Польшу будет защищать Госдеп США

Ранее президент Беларуси рассказал о желании бойцов ЧВК «Вагнер» побывать в Польше на экскурсии. Госдеп США дал на это свой ответ, обещав Польше и другим натовским государствам дать защиту в случае необходимости.

Мэттью Миллер, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, заверил в том, что НАТО будет защищать «каждый дюйм» всех стран, которые являются членами Альянса от посягательств вагнеровцев.

Также Миллер прокомментировал заявление Лукашенко о желании бойцов «Вагнера» сходить на экскурсию в Польшу, сделанное во время его недавнего визита в Санкт-Петербург. Представитель Госдепа США отметил, что считает такое высказывание безответственным.

23 июля Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые очень мечтают попасть в Польшу на экскурсию.