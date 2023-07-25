США выступили против атак ВСУ по территории России

Соединенные Штаты Америки выступают против атак Вооруженных сил Украины по территориям Российской Федерации.
Такое заявление сделали в Белом дома после вчерашней атаки двух беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу.
Соединенные Штаты Америки выступают против атак Вооруженных сил Украины по территориям Российской Федерации.
Такое заявление сделали в Белом дома после вчерашней атаки двух беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу.
Оксана Храмова
24 июля произошла глобальная смена бренда популярной соцсети. Твиттер поменял название, цвет, логотип. Маркетолог Дяченко указал на оплошности Маска, которые дали россиянам хороший повод для соленых шуток.