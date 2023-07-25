США выступили против атак ВСУ по территории России

07:52 2023-07-25

Вашингтон осудил Киев за атаки земель РФ.

Соединенные Штаты Америки выступают против атак Вооруженных сил Украины по территориям Российской Федерации.

Такое заявление сделали в Белом дома после вчерашней атаки двух беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу.