Пушилин заявил о непрекращающейся мобилизации в Украине

Денис Пушилин прокомментировал проведение мобилизации в Украине. По его словам, волны мобилизации там не прекращаются.

Он заявил, что Вооруженным силам Украины нужно постоянно пополнять резервы, которые таят в зачастую безуспешных наступательных действиях.

«Мы видим нескончаемые волны мобилизации в Украине, уже переходит все грани. Тем не менее, резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные», — заявил Пушилин.

Также он добавил, что российским войскам нужно беречь свой личный состав.