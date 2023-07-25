Захарова объяснила, что Украина будет еще наносить удары по Крымскому мосту, так как эти действия финансирует Запад

Мария Захарова высказалась относительно слов руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова, который предупредил, что государство не оставит Крымский мост.

Представитель МИД РФ отметила, что это понятно, так как украинское государство финансируется с Запада.

В своем Телеграм-канале Захарова написала, что Америка и Великобритания с ЕС будут оплачивать подобные манипуляциии Киева.

Ранее глава Министерства обороны соседнего государства называл Крымский мост и другие объекты на полуострове "законными целями" Украины, атака которых "снижает боеготовность" России.