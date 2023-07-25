Земляничные кустики будут охотно плодоносить на светлом участке

Почему даже крупноплодная земляника не всегда дает обильный урожай. Причина, скорее всего, кроется в качестве освещения участка.

Земляничный урожай напрямую зависит от доступа солнечного света. Если его мало, даже при незначительной тени процессы цветения, формирования ягодок и их созревание тормозятся не менее чем на 10 дней.

Недостаток света может стать причиной поражения серой гнилью, не говоря уже о снижении вкусовых качеств ягод. Поэтому землянику нужно сажать в наиболее открытом месте на участке.

Период доступа к свету не должен быть меньше 10-12 часов в течение суток. В небольшой тени можно высаживать только мелкоплодные сорта, у которых урожайность от дефицита света страдает в меньшей степени.