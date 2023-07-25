Фильм «Барби» по кассовым сборам побил все рекорды 2023-го года

Лента Греки Гервиг "Барби" за первые дни проката в мировом масштабе смогла заработать свыше 330 миллионов долларов.

Это не только лучший показатель старта года, но также - самый успешный для женского режиссера в истории проката Северной Америки, пишет Boxofficemojo.com.

"Барби" превзошла другую премьеру - фильм "Оппенгеймер", выпущенную в тот же день. В Канаде и США 21-го июля фильм заработал 70 миллионов долларов, 22 июля - 48 миллионов долларов и 23-го июля - 36 миллионов долларов, - говорится в сообщении.

Особенно успешным был первый уикенд кинофильма в Великобритании, где картина собрала 23 миллиона долларов. "Барби" продолжает завоевывать симпании зрителей и становится наиболее значимым кинопроектом в современной кинематографии.