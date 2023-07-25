Мульчирование грунта создаст оптимальные условия для плодоношения земляники

Чтобы обеспечить землянике рост и развитие целесообразно применение таких приемов как рыхление и мульчирование. Благодаря рыхлению улучшается доступ кислорода к корням и усвоение жидкости.

После рыхления проводится процедура мульчирования обязательно органическим материалом на два-три сантиметра. Для этой цели в половинной пропорции используется торф и навозный перегной.

Для достижения оптимального эффекта рыхлить и мульчировать грунт вокруг земляники нужно минимум дважды за сезон. Первый раз в мае во время подкормки, а второй в августе.