Кроссворды лучше всего способствуют сохранению молодости мозга

В ходе научного наблюдения за группой испытуемых в возрасте от 50 до 96 лет выяснилось, что те из них, кто увлекался разгадыванием кроссвордов, отличались большей активностью мозговых процессов.

Участников эксперимента просили выполнить ряд интеллектуальных заданий. Любители кроссвордов показали на четыре процента лучшую память и на пятнадцать быстрее выполняли задания по грамматике.

Показатели были тем выше, чем чаще человек занимался разгадыванием кроссвордов. Это служит доказательством их позитивного влияния на мозговую активность.