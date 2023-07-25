Из жизни ос: правда ли, что осы живут всего лишь одно лето

Все зависит от того, о какой осе мы ведем речь. Рабочие осы и солдаты, обеспечивающие защиту гнезду, ближе к осени гибнут.
У этих ос срок жизни недолгий, и после выполнения своей функции они погибают. В отличие от осиных маток.
Эти особи могут переживать даже холодные зимы, прячась под корнями растений. С наступлением весны самки формируют гнезда, откладывают яйца, кормят вылупившихся личинок и производят рабочих ос, помогающих вырастить новое поколение.
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