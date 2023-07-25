Песков: Возвращение к зерновой сделке невозможно в настоящий момент

Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, подтвердил, что сделка не была исполнена, и поэтому ее восстановление невозможно в настоящее время.
Однако Россия готова вернуться к сделке, как только будут выполнены все условия.
Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, подтвердил, что сделка не была исполнена, и поэтому ее восстановление невозможно в настоящее время.
Однако Россия готова вернуться к сделке, как только будут выполнены все условия.
Диана Видоварова
25 июля Следственный комитет Республики Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову сообщило, что в мае текущего 2023 года пьяный 40-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек, игравших на детской площадке и в городском сквере.
Диана Видоварова
25 июля украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на главу парламента Украины Руслана Стефанчука сообщило, что депутат Верховной Рады Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.