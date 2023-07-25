Песков: Возвращение к зерновой сделке невозможно в настоящий момент

14:40 2023-07-25

Кремль отметил, что вероятность возвращения к зерновой сделке сейчас отсутствует из-за невыполнения условий Россией.

Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, подтвердил, что сделка не была исполнена, и поэтому ее восстановление невозможно в настоящее время.

Однако Россия готова вернуться к сделке, как только будут выполнены все условия.