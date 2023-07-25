Сэндвич назван в честь титула графа Монтегю, который его невольно изобрел

Бутерброд, прикрытых хлебом сверху, который мы сегодня знаем как сэндвич, был изобретен в 1762 году Джоном Монтегю, графом Сэндвич. Этот человек был главой британского адмиралтейства, и спонсировал экспедиции первооткрывателя Джеймса Кука.

В его честь Кук сначала назвал острвоа, ставшие потом Гавайскими, но в итоге прославил графа бутерброд. У Джона была привычка перекусывать во время игры в бридж хлебом и ростбифом.

Чтобы при этом не испачкаться, Монтегю попросил своего повара подавать мясо между двумя кусочками хлеба. Так и появился сэндвич.