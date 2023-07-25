Швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентов из России

14:52 2023-07-25

25 июля издание Forbes сообщило, что швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентов, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Обозреватели Forbes утверждают, что россияне, являющиеся клиентами Julius Baer, начали получать уведомления о предстоящем закрытии счетов.

Согласно соответствующим письмам, Julius Baer прекратит деловые отношения с клиентами из России не позднее 31 декабря, а кредитные договоры, соглашения и контракты — с 30 сентября.

Ожидается, что после вышеуказанных сроков швейцарский банк будет предоставлять россиянам только ограниченные услуги.

На данный момент руководство Julius Baer не сообщало о закрытии счетов граждан Российской Федерации.