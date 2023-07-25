Швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентов из России

Обозреватели Forbes утверждают, что россияне, являющиеся клиентами Julius Baer, начали получать уведомления о предстоящем закрытии счетов.

Согласно соответствующим письмам, Julius Baer прекратит деловые отношения с клиентами из России не позднее 31 декабря, а кредитные договоры, соглашения и контракты — с 30 сентября.

Ожидается, что после вышеуказанных сроков швейцарский банк будет предоставлять россиянам только ограниченные услуги.

На данный момент руководство Julius Baer не сообщало о закрытии счетов граждан Российской Федерации.