Выступления Лорак в Турции отменены под натиском украинцев

Ани Лорак не сможет дать концерты в турецкой Антальи, так как мероприятие отменено в концертном зале театра "Космос" из-за жалоб украинцев.
Эту информацию довел до фанатов артистки консул Украины в Анталье Александр Воронин на своей странице в соцсетях.
Представитель Незалежной объяснил, что решение принято украинским сообществом совместно с советом директоров крупнейшего гостиничного холдинга Kilit Hospitality Group, во владении которого и находится концертный зал, на сцену которого планировала выйти Лорак.
Воронин отметил, что продажа билетов на выступление остановлена, а тем, кто уже успел их купить, будут возвращены потраченные средства.
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