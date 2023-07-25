Выступления Лорак в Турции отменены под натиском украинцев

Ани Лорак не сможет дать концерты в турецкой Антальи, так как мероприятие отменено в концертном зале театра "Космос" из-за жалоб украинцев.

Эту информацию довел до фанатов артистки консул Украины в Анталье Александр Воронин на своей странице в соцсетях.

Представитель Незалежной объяснил, что решение принято украинским сообществом совместно с советом директоров крупнейшего гостиничного холдинга Kilit Hospitality Group, во владении которого и находится концертный зал, на сцену которого планировала выйти Лорак.

Воронин отметил, что продажа билетов на выступление остановлена, а тем, кто уже успел их купить, будут возвращены потраченные средства.