ERT: самолёт Canadair упал при тушении пожара на острове Эвбея в Греции

Вечером 25 июля журналисты новостного агентства ERT сообщило, что пожарный самолёт класса Canadair потерпел крушение на греческом острове Эвбея в ходе тушения лесных пожаров. Известно, что к месту крушения воздушного судна на Эвбее уже направлены сотрудники правоохранительных и медицинских служб.

В сети распространяется видеозапись, на какой запечатлён момент крушения самолёта в Греции: на видео заметно, что самолёт осуществляет сброс воды на очаг возгорания, после чего падает, выполнив неудачный манёвр.