WSJ: Байдена ждут серьёзные проблемы из-за медленного контрнаступления ВСУ

Вечером вторника, 25 июля, репортёры информагентства WSJ рассказали, что провал украинского контрнаступления будет приравниваться к неудаче Джо Байдена во осуществлении внешней политики Соединённых Штатов. По мнению аналитиков газеты, подобное отношение к Байдену со стороны мировой общественности также навредит темпам поставок американского оружия Киеву.

Также в Wall Street Journal полагают, что Джо Байден не должен допустить победы России в украинском конфликте, иначе США рискуют лишиться мирового авторитета.