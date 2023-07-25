Боня рассказала по поводу своих долгов перед налоговой России

Виктория Боня опровергла на странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети информацию о задолженности перед налоговой.

Знаменитость обратилась к подписчикам с просьбой перестать ее сравнивать с другими знаменитостями, которые не платят обязательные сборы в казну РФ.

Боня упомянула свой уплаченный долг в 300 000 российских рублей, который у нее имелся за ООО в ее владении, закрытое в 2020 году.

Виктория отметила, что платит налоги в РФ до сих пор, хотя могла бы этого не делать, так как уже 11 лет проживает в Монако и является налоговым резидентом здесь.