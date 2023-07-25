BI: купившая картины у сына Байдена получила госдолжность в США

25 июля журналисты информагентства «Бизнес Инсайдер» сообщили, что сын президента США Хантер Байден продал одиннадцать произведений искусства, созданных им самим. Сумма сделки составила почти 900 тысяч долларов, а среди проданного не только четырёхметровые картины, но и NFT.

Известно, что среди покупателей картин сына Байдена фигурирует некая Элизабет Хирш Нафтали, которая жертвовала средства на предвыборную кампанию действующего президента Соединённых Штатов, собирала деньги для Камалы Харрис и получила должность в правительстве, став членом по сохранению наследия Америки за границей.