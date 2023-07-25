BI: купившая картины у сына Байдена получила госдолжность в США

17:52 2023-07-25

Издание Business Insider раскрыло сведения о женщине, которая приобрела картины Хантера Байдена.

25 июля журналисты информагентства «Бизнес Инсайдер» сообщили, что сын президента США Хантер Байден продал одиннадцать произведений искусства, созданных им самим. Сумма сделки составила почти 900 тысяч долларов, а среди проданного не только четырёхметровые картины, но и NFT.

Известно, что среди покупателей картин сына Байдена фигурирует некая Элизабет Хирш Нафтали, которая жертвовала средства на предвыборную кампанию действующего президента Соединённых Штатов, собирала деньги для Камалы Харрис и получила должность в правительстве, став членом по сохранению наследия Америки за границей.