С 2024 года призывать в армию в России будут до 30 лет

Законопроект начнет действовать с 1 января 2024 года. Верхняя граница призывного возраста вырастет сразу до 30 лет без переходного периода. Нижний предел останется тем же — призывниками будут считаться граждане, достигшие 18 лет.

Ранее Госдума рассматривала возможность поэтапного повышения границ призывного возраста, процесс должен был растянуться до 2026 года. Кроме того, планировалось, что нижняя планка тоже сдвинется с 18 лет до 21 года.

В итоговой редакции законопроекта, которую утвердил и подписал президент России Владимир Путин, призывной возраст для несения военной службы обозначен так: с 18 до 30 лет. Что касается продолжительности срочной службы, она не изменится, как и раньше этот срок будет составлять ровно один год.