Ушаков: Путин выступит с большим заявлением на саммите «Россия — Африка»

25 июля помощник российского президента Юрий Ушаков публично заявил, что 28 июля состоится пленарное заседание саммита "Россия - Африка", в рамках которого Владимир Путин намеревается сделать большое заявление. По словам Ушакова, в своём заявлении Путин выскажется о современном мироустройстве и формировании многополярного порядка с участием в нём небольших независимых стран.

Также Юрий Ушаков отметил, что в ходе своего заявления Владимир Путин выступит за равенство всех акторов внешнеполитической мировой арены.