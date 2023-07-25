WSJ: Запад должен готовиться к многолетней поддержке Украины

Вечером 25 июля публицисты газеты The Wall Street Journal взяли интервью у высокопоставленного сотрудника Белого дома, который на условиях анонимности заявил о необходимости готовить правительства стран коллективного Запада к длительной поддержке украинской армии из-за неспособности ВСУ выйти победителями из конфликта с Россией.

По мнению респондента WSJ, властям Соединённых Штатов следует корректировать свои планы по поддержке Киева на несколько лет вперёд, поскольку в ближайшие два года украинский кризис вряд ли завершится.