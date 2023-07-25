Собчак приобрела виллу на Бали за 150 000 долларов

Недавно Ксения Собчак была на территории острова, где подписывала документы на дом.
Звездная блондинка пребывает в восторге от своего приобретения, заявляя, что это лучшее место на сказочном Бали.
Журналистка купила особняк в строящемся комплексе, в районе Улувату. Строительство ведется при курировании российскими инвесторами.
Хозяева проекта сообщают о привлекательности своего детища. Приобретая апартаменты для себя, доход любого, кто вложит средства, составит 20%.
В комплексе планируется возведение всей инфраструктуры для комфортной жизни. Тут будут спа-зона, пешеходные дорожки, детский сад, школа для младших школьников.
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