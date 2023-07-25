Зеленский: результаты проверки военкоматов на Украине неутешительные

25 июля Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к гражданам Украины, где публично заявил, что сегодня ему представили предварительные результаты проверки украинских военных комиссариатов на предмет участия в коррупционных схемах. По словам Зеленского, итоги данной проверки оказались неутешительными и будут обнародованы для общественности.

Также Владимир Зеленский отметил, что сотрудники МВД Украины накажут всех работников военкоматов, причастных к коррупции, в исключительно законном ключе.