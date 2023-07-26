Министр обороны РФ Шойгу с военной делегацией посетил Северную Корею

Российская делегация была торжественно встречена в международном аэропорту Сунан, в церемонии участвовала рота Почетного караула Корейской народной армии.

Коллегу из Российской Федерации приветствовал на сходе с трапа самолета сам министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Как Сун Нам.

Гости из России будут участвовать в праздничных мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

Дружественный визит должен укрепить российско-корейские военные связи и подвести к дальнейшему развитию взаимодействия между государствами. Об таких целях поездки Шойгу сообщили в оборонном ведомстве России.