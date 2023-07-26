Давление со стороны Запада улучшит развитие российской экономики

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв сделал радостный для России прогноз, уверив в положительном воздействии антироссийских санкций со стороны Запада.

По мнению Широва, трудности, с которыми пришлось бороться российской экономике, в долгосрочной перспективе дадут стойкие позитивные изменения, касающиеся характера и модели экономического развития России. Весь внутренний рынок страны будет перестроен.

Как заявил эксперт, у Российской Федерации нет иного выхода, кроме как провести масштабную структурную перегруппировку экономики страны.

Перестраиваясь, рынок России, образует дополнительные источники доходов, в бизнесе они могут задействоваться разными способами, включая открытие новых производств, расширение уже имеющихся предприятий, а также инвестирование.