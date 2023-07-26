Американский разведчик Риттер назвал вступление Финляндии в НАТО опрометчивым шагом

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал присоединение Финляндии к североатлантическому альянсу НАТО.

По словам Риттера, этот ход является опрометчивым решением для страны. Он считает, что такое развитие событий поставит в неудобное положение не Москву, а именно Хельсинки.

«Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — заявил Риттер.

Также Риттер добавил, что Финляндии не стоит делать в сторону России провокационных шагов.