Лукашенко поздравил Кубу с праздником и высоко оценил дружественные отношения двух стран

Александр Лукашенко заявил, что патриотическое протестное движение в Кубе постепенно переросло в мощное освободительное движение, которое полностью повернуло ход мировой истории.

Лидер Беларуси отметил, что очень дорожит сложившимися с Кубой дружественными отношениями и рассматривает страну как надежного союзника и партнера в Латинской Америке. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Общие взгляды на тенденции современной политики, взаимный интерес к исполнению крупных экономических проектов, укрепление торговых связей — все это является надежным базисом для становления и развития партнерского сотрудничества Кубы и Беларуси, подчеркнул белорусский лидер.

В итоге Александр Лукашенко высказал пожелания счастья и благополучия, адресованные кубинскому народу, главе Кубы он пожелал крепкого здоровья и много сил для превращения в жизнь своих начинаний.