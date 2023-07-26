Умер актер и сценарист кинофильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер

Актер и сценарист кинофильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер умер в США на 77-м году жизни. Как сообщает Газета.ру, это случилось 18 июля 2023 года в его доме в Рочестере в штате Нью-Йорк.

Причиной смерти стали вызванные раком простаты осложнения.

Силвер - актер и сценарист легендарной комедии конца 80-х «Сбрось маму с поезда». Главные роли в этом фильме сыграли Дэнни Де Вито и Билли Кристал.

Комедия стала кассовым хитом, ее отметило профессиональное киноообщество двумя номинациями на «Золотой глобус» и одной - на премию «Оскар».

Силвер известен также, как продюсер ряда успешных ситкомов 80-х и 90-х годов. Он удостоен двух наград премии CableACE Awards за сериал «Братья» и «Comic Relief», а также премии «Выбор народа» - за проект «Вебстер».