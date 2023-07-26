Студенты из Украины изобрели фильтр для воды, очищающий от всех видов загрязнений

У фильтра есть особая мембрана, сделанная из керамики. Она способна задерживать как органические, так и химические загрязнения.
Крошечные поры в мембране пропускают только молекулы воды. Поэтому фильтр способен превратить любую воду в питьевую даже без кипячения.
Компактный фильтр имеет внешний регулируемый элемент, который позволяет контролировать размер пропускаемых веществ. Срок эксплуатации такого фильтра пять лет.
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