Семья невесты в Индии избила жениха, потому что им не понравилась его лысина

Родственники невесты побили жениха, пытавшегося скрыть свою лысину. Драка случилась прямо во время церемонии.

Заподозривший неладное родственник невесты неожиданно срывает с мужчины парик. Шокированные ложью избранника девушки ее родные начинают обзывать жениха и бросаться на него с кулаками. Мужчина в ответ лишь прикрывал голову руками.

Хотя жених умолял его простить, семья невесты обратилась к деревенским властям за помощью. Кроме лысины, конфликт обострило еще и то, что жених, как оказалось, ранее состоял в браке.

По данным СМИ, разбирательство было завершено без вмешательства полиции.