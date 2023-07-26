МО РФ: Шойгу провёл переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом

Шойгу на переговорах с Кан Сун Намом отметил, что его визит в Северную Корею проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

«Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнёр России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», – сказал глава российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу выразил свою уверенность в том, что его визит в КНДР благотворно отразится на развитии двусторонних связей между Министерством обороны России и северокорейским оборонным ведомством по всем направлениям.