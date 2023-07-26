МИД России обвиняет США в поддержке гонений на УПЦ в Украине

В докладе МИД РФ подчеркивается, что международные организации ограничиваются формальными ответами на обращения по этому вопросу, не обеспечивая адекватной реакции на действия правительства Киева, включая захват имущества УПЦ и проявления насилия в отношении священнослужителей и верующих.