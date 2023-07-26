МИД России обвиняет США в поддержке гонений на УПЦ в Украине

13:30 2023-07-26

МИД России обвинило США в том, что они не осуждают действия Киева, направленные на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), что, по мнению российского МИД, подразумевает их одобрение таких противоправных мер.

В докладе МИД РФ подчеркивается, что международные организации ограничиваются формальными ответами на обращения по этому вопросу, не обеспечивая адекватной реакции на действия правительства Киева, включая захват имущества УПЦ и проявления насилия в отношении священнослужителей и верующих.