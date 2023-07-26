В докладе МИД РФ подчеркивается, что международные организации ограничиваются формальными ответами на обращения по этому вопросу, не обеспечивая адекватной реакции на действия правительства Киева, включая захват имущества УПЦ и проявления насилия в отношении священнослужителей и верующих.
МИД России обвиняет США в поддержке гонений на УПЦ в Украине
13:30 2023-07-26
МИД России обвинило США в том, что они не осуждают действия Киева, направленные на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), что, по мнению российского МИД, подразумевает их одобрение таких противоправных мер.
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14:05
admin
Бабкина приобрела своему молодому избраннику квартиру в Москве за 47 000 000 рублей, после чего сын с ней не разговаривает
Исполнительница народных песен Надежда Бабкина снова влюбилась. Ее избранником стал молодой экс-фигурист Сергей Рябов, который получил от возлюбленной дорогущую жилплощадь в подарок.
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