Бородина отчиталась за долги перед налоговой РФ

13:50 2023-07-26

Ксения Бородина назвала информацию о том, что у нее есть долги по налогам бредом.

Ведущая шоу "Дом 2" Ксения Бородина заявила, что никаких долгов у нее по налогам нет.

Знаменитость заверила, что регулярно проходит проверки ФНС и у нее с обязательными выплатами все в порядке.

Ксения отметила, что в курсе, какие СМИ распространили информацию, о том, что она задолжала государству.

Звезда экрана сообщила, что она и ее представители уже подали жалобу на недостоверные источники и находятся в ожидании опровержения лживых сведений.

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