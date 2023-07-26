Бородина отчиталась за долги перед налоговой РФ

Ведущая шоу "Дом 2" Ксения Бородина заявила, что никаких долгов у нее по налогам нет.
Знаменитость заверила, что регулярно проходит проверки ФНС и у нее с обязательными выплатами все в порядке.
Ксения отметила, что в курсе, какие СМИ распространили информацию, о том, что она задолжала государству.
Звезда экрана сообщила, что она и ее представители уже подали жалобу на недостоверные источники и находятся в ожидании опровержения лживых сведений.
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