Огнем охвачены леса на Лазурном побережье Франции

Несколько пожаров бушуют на Лазурном побережье Франции, в том числе - недалеко от аэропорта Ниццы, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Несколько лесных пожаров полыхает в Приморских Альпах и Варе. Были задействованы 200 пожарных, - сообщает радиостанция France Info.

Из-за пожара остановливалось движение на автостраде А8, а также поездов на участке между Антибом и Ниццей. О жертвах сообщений нет.

Как передает BFMTV, остается высоким риск возникновения новых возгораний, потому ряд лесных массивов на Лазурном побережье для туристов закроют.