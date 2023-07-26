Молдавия сокращает российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже

14:25 2023-07-26

Министерство иностранных дел Молдовы объявило о своем решении сократить количество российских дипломатов в стране в ответ на обвинения в шпионаже в адрес российских представителей.

Молдавия оповестила посольство России о снижении численности персонала после высказываний об обвинениях.

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о данном шаге, который возник в результате недовольства действиями российских дипломатов.