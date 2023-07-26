Молдавия сокращает российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже

Молдавия оповестила посольство России о снижении численности персонала после высказываний об обвинениях.
Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о данном шаге, который возник в результате недовольства действиями российских дипломатов.
Молдавия оповестила посольство России о снижении численности персонала после высказываний об обвинениях.
Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил о данном шаге, который возник в результате недовольства действиями российских дипломатов.
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Исполнительница народных песен Надежда Бабкина снова влюбилась. Ее избранником стал молодой экс-фигурист Сергей Рябов, который получил от возлюбленной дорогущую жилплощадь в подарок.