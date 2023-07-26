Дубцова объяснила, почему затаила обиду на Тимати

По утвеждению Ирины Дубцовой, ее имя было не указано в качестве композитора песни Тимати "Не сходи с ума". Трек увидел свет во второй половине 2000-х и стал хитом.

Дубцова не стала скрывать, что до сих пор обижена на Тимура Юнусова (настоящее имя исполнителя) и его сотрудников за то, что ее старания не были оценены, хотя музыку к песне написала именно она.

Ирина сообщила о несправедливости по отношению к ней в новом выпуске подкаста "Неформат".

Ведущая проекта спросила у артистки, сколько она берет за одну написанную ею песню. Знаменитость обозначила стоимость как "довольно дорого", не став раскрывать конкретные цифры.