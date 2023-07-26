«РВ»: во Львове разворовали гумпомощь США для ВСУ на 34 млн гривен

26 июля репортёры информагентства «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные проекта «Наші гроші Львів» рассказали, что во Львове была разворована американская гуманитарная помощь, предназначавшаяся для украинской армии. Сумма оказанной помощи составляла 34 миллиона гривен, что эквивалентно 82 миллионам российских рублей.

В помощь США для ВСУ входили десять тысяч тактических аптечек класса IFAK. Местные власти утверждают, что данный груз так и не дошёл до Львова из Польши, однако в Варшаве говорят обратное.