TAC: у Зеленского не хватит сил для отправки ВСУ в атаку на Крым

14:52 2023-07-26

Издание The Amercian Conservative утверждает, что Владимир Зеленский не отдаст приказ о наступлении армии Украины на крымский полуостров.

26 июля колумнист газеты The Amercian Conservative Уоррен Дэвидсон публично заявил, что Владимир Зеленский не сможет организовать успешное контрнаступление армии Украины на территории Крыма, поскольку в Киеве знают, что ВСУ не хватит вооружений и боеприпасов для такой операции.

При этом Дэвидсон подчеркнул, что американский Конгресс не должен выделять дополнительное финансирование для оснащения украинских войск с целью их атаки на Крым. Обозреватель уверен, что спонсирование ВСУ с целью нападения на территорию России спровоцирует сильную эскалацию конфликта.