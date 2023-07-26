26 июля колумнист газеты The Amercian Conservative Уоррен Дэвидсон публично заявил, что Владимир Зеленский не сможет организовать успешное контрнаступление армии Украины на территории Крыма, поскольку в Киеве знают, что ВСУ не хватит вооружений и боеприпасов для такой операции.

При этом Дэвидсон подчеркнул, что американский Конгресс не должен выделять дополнительное финансирование для оснащения украинских войск с целью их атаки на Крым. Обозреватель уверен, что спонсирование ВСУ с целью нападения на территорию России спровоцирует сильную эскалацию конфликта.