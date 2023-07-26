Россия выделит около 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от атаки дронов

26 июля официальный интернет-портал госзакупок России сообщил, что правительство выделяет 348,7 миллионов российских рублей на оборудование Смоленской атомной электростанции в Десногорске средствами защиты от атак беспилотных летательных аппаратов.

Актуальность защиты российских АЭС от украинских дронов манифестировалась в начале текущего месяца, когда курский губернатор Роман Старовойт рассказал о попытке ВСУ атаковать местную атомную электростанцию. В тот же день украинские БПЛА безуспешно пытались атаковать АЭС в Десногорске.