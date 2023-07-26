СМИ: Польша отправила пехоту и бронетехнику к границе Беларуси из-за ЧВК «Вагнер»

26 июля ряд СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент переброски пехоты и тяжёлой бронетехники вооружённых сил Польши к суверенным границам Республики Беларусь. Аналитики предполагают, что передислокация польских войск связана с опасениями Варшавы относительно пребывания бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о формировании новой сапёрной бригады для операций в Сувалкском коридоре на фоне заявлений Александра Лукашенко о представителях «Вагнера», которые хотят посетить с экскурсией польские города.