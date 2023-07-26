Минобороны РФ: на Запорожском направлении отражена атака ВСУ на Работино

Днём 26 июля пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл ведомственный брифинг, в ходе которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации подразделения армии Украины попытались прорвать российскую линию обороны в районе Работино на Запорожском направлении.

По словам Конашенкова, наступательный манёвр ВСУ возле Работино был успешно отражён. Характерно, что накануне глава совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстановка в регионе напоминает затишье перед бурей.